Rob Schoofs wil naar Brussel: "Heizel mooiste dat we al meemaakten met Mechelen" en "Dat neemt de charme wat weg"

KV Mechelen en Zulte Waregem? Die leveren dit seizoen altijd prangertjes op. En Mechelen heeft de beste uitgangspositie te strikken richting bekerfinale.

"Het was pompen op het einde van de wedstrijd, zeker met tien. We kwamen voor een resultaat naar Zulte Waregem en dat hebben we gedaan", aldus Rob Schoofs na de wedstrijd in Waregem.

"We hebben onze rug gerecht en getoond dat we willen knokken en dat ook kunnen. In de Beker telt enkel winnen en doorgaan. De Beker is voor ons heel belangrijk, het mooiste dat we al hebben meegemaakt met Mechelen is de Heizel. Dit moeten we ook in de competitie tonen."

Uitverkocht

"De thuismatch? Rustig blijven. Natuurlijk zal het uitverkocht zijn, maar we moeten scherp blijven en thuis ook proberen te scoren. We moeten het thuis afmaken nu."

"De datum van de terugmatch staat al eventjes genoteerd. Dat de uitdoelpunten niet meer zo belangrijk zijn? Dat is jammer, het neemt wat de charme weg en je zag in Union - Antwerp ook dat zo'n eerste match dan niet veel meer voorstelt."