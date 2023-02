Nikola Storm spreekt tegen dat er sprake was van overmoed: "Je weet dat je met een man minder staat"

Weinig dat Nikola Storm en zijn teammaats verweten kon worden. Enkel de schijn van overmoed die aan de aansluitingstreffer van Charleroi vooraf ging. En de uitsluiting aan het adres van Rob Schoofs uiteraard.

Ook met die numerieke meerderheid ging KV Mechelen goed om zondagavond, want ook in de eerste twintig minuten met een man meer voetbalde Charleroi niets bij elkaar. KV begon de bal van voet tot voet te laten gaan en rond te tikken op eigen helft, het publiek trakteerde de bezoekers op olé's. Was er enige overmoed? Een stelling die we Storm voorlegden, want het leek op dat moment of er KVM weinig kon gebeuren.

"Ja, misschien wel, maar op dat moment valt dat doelpunt dan ook. Uiteindelijk was het ook het eerste moment dat we terug wat langer balbezit hadden. Dat hadden we misschien even nodig, maar inderdaad scoren zij dan meteen in de omschakeling. Maar natuurlijk hadden we ook geen overmoed, want je weet dat je met een man minder staat", maakt Storm duidelijk.

We hadden tot de 2-1 niet veel kansen tegen gekregen

Het deed dus vooral deugd om nog eens wat langer de bal te voelen. Anderhalve minuut later stond het wel prompt 2-2. "We hadden niet vaak de bal meer. Tot kort voor dat doelpunt hadden we de hele tijd achter de bal moeten lopen. Dat weet je op dat moment. We hadden ook nog niet veel kansen tegen gehad tot op dat moment."

"In het eerste uur kregen we geen kansen tegen en dan vallen de eerste twee kansen binnen. Nuja, kansen, een afgeweken bal en een voorzet waarop gescoord wordt. Op dat moment stond het geluk ook wat aan hun zijde", oordeelt de doelpuntenmaker.