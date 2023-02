Zorgane man van de match en van ommekeer bij KVM: "Als ik de goals niet maakte, deed andere speler dat misschien"

Adem Zorgane mocht zeker stellen dat hij de man van de match was, want zijn goals tegen KVM zorgden voor de ommekeer in de wedstrijd.

Charleroi wilde uiteraard het maximale halen uit die uitsluiting van Rob Schoofs. "We wilden de drie punten, maar de 2-2 is billijk gezien onze eerste helft. We hadden het derde doelpunt nog kunnen maken op voorzetten of op hoekschoppen. Hopen dat we dan in de volgende match de drie punten kunnen pakken."

In zijn relaas over de partij kon Zorgane ook niet om die barslechte eerste helft van Charleroi heen. "Zo vroeg een doelpunt incasseren was moeilijk. We waren een beetje gefrustreerd. Ik denk dat het een mentale kwestie was in de eerste helft. Mechelen won vaak de tweede bal en speelde vervolgens snel vooruit. We gaan daar op werken voor de volgende matchen."

De trainer heeft me gevraagd hoger te spelen

Op persoonlijk vlak heeft Zorgane wel punten gescoord, al blijft de Algerijn het teambelang voorop stellen. "De trainer heeft me gevraagd om hoger te gaan spelen. Als ik de twee doelpunten niet maakte, deed een andere speler dat misschien. Belangrijk is dat we nog een punt pakken."

Al is Charleroi daar nu ook niet zoveel mee. Het is al het derde gelijkspel in vier wedstrijden en zo geraken de Zebra's amper vooruit. "Het ligt moeilijk in het klassement. Om echt hogerop te geraken, moet je matchen winnen. Er komen in februari nog matchen aan die we zeker moeten winnen."