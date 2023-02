Antwerp-icoon is zeker: "De dag dat Vermeeren vertrekt, moet hij de club minstens 20 miljoen opleveren"

Arthur Vermeeren houdt de Belgische voetbalwereld bezig. De vandaag 18-jarige middenvelder is schijnbaar vanuit het niets naar de Belgische top gekatapulteerd. Antwerp-icoon Marc Van Der Linden ziet in hem een toekomstige topper.

Van Der Linden weet waarover hij spreekt. "Ik zie Antwerp elke week voetballen en Vermeeren is een plezier om naar te kijken”, zegt hij in HLN. “In het stadion valt zijn klasse nog meer op dan op tv, want daar zie je maar de helft van wat hij doet. Dat overzicht, die inspeelpass: ik denk dat Vermeeren het héél ver kan schoppen. Zijn loopvermogen is ook indrukwekkend. Zelf kwam ik ook als piepjong gastje in de eerste ploeg, maar in het begin kreeg ik na een uur altijd krampen. Vermeeren blijft maar gaan.”

Antwerp gaat hem een langdurig contract geven en zal er ooit langs de kassa voor mogen passeren. "De komende jaren zit hij nog goed bij Antwerp”, aldus Marc Van Der Linden. “De dag dat hij vertrekt, zou hij de club minstens 20 miljoen moeten opleveren.”