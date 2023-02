Rode Duivel Loïs Openda ziet na vervanging hoe Lens zich via strafschoppen plaatst voor kwartfinales Franse beker

Rode Duivel Loïs Openda stond met RC Lens voor een verraderlijke affiche in de Franse beker. De nummer 3 uit de Ligue 1 moest op bezoek bij Lorient, de nummer 7 uit de competitie.

Twee ploegen dus uit de subtop tot de top. Voor zulke teams is de Franse beker een opportuniteit, zeker met de uitschakeling van PSG in de achtste finales. Lens-trainer Haise had alvast een plekje vrij voor Loïs Openda in zijn basiselftal in de spits.

De bezoekers tekenden ook voor de meeste doelpogingen, al was het echte doelgevaar wel in balans. In elk geval ging Lens na twintig minuten aan de leiding dankzij een doelpunt van middenvelder Angelo Fulgini. Na ruim zeventig minuten ging Openda naar de kant. De Belgische international werd in minuut 72 gewisseld voor Rémy Labeau.

Le Fée scoort maar mist penalty

Het was aan de ploegmaats van Openda dan om de voorsprong vast te houden, maar dat lukte niet. Enzo Le Fée maakte zes minuten voor affluiten gelijk (1-1) en dwong strafschoppen af. Uitgerekend doelpuntenmaker Le Fée begon met een misser in de penaltyserie. Nadat ook Koné miste, maakte Medina het af. Lens won de strafschoppenreeks met 2-4 en stoot dus door naar de kwartfinales.