Franky Van der Elst springt Wouter Vandenhaute bij: "Is dit nu echt nodig?"

Deze week kwam HUMO met een vernietigend artikel over RSC Anderlecht op de proppen.

Wouter Vandenhaute wordt in een interview met een onbekende bestuurder van RSC Anderlecht met de grond gelijk gemaakt.

Na alles wat er al geweest is, vindt Franky Van der Elst bij Sjotcast dat dit er echt over is. “Wat ik mij afvraag... Is dit nu echt nodig? Waarom?” , klinkt het. “Waarom schrijf je zo’n artikel op het moment dat het voor Wouter héél moeilijk is?”

Want het ging nu net wat beter met RSC Anderlecht. “Ze hebben net zeven op negen gepakt, dus sportief hebben ze een beetje meer ruimte gekregen. En dan nu ineens dit… ”