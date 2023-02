Wouter Vrancken mist wellicht topspeler voor duel tegen Royal Antwerp FC

Zondag staan KRC Genk en Royal Antwerp FC in de Jupiler Pro League tegenover elkaar.

KRC Genk is het nieuwe jaar begonnen met 16 op 18. De enige tegenvaller was de uitschakeling in de beker door Antwerp met 0-3. The Great Old is dit weekend de tegenstander van Genk.

Mogelijk mist trainer Wouter Vrancken voor dat duel Mike Trésor. Donderdag was hij alvast niet aanwezig op training. Volgens Het Belang van Limburg sukkelt hij met een barst in de teennagel.

Er wordt gekeken of hij speelklaar kan geraken voor zondag. Alle andere spelers zijn fit, op Matias Galarza na. Na zijn hamstringsblessure revalideert hij de komende twee weken nog bij Jong Genk.