CEO Pro League is heel duidelijk: "Financiële situatie van de Belgische profclubs is precair"

In totaal maakten de Belgische clubs afgelopen jaar liefst 156 miljoen euro schulden. Dat is een duizelingwekkend record.

Is het voetbal op leven na dood op financieel gebied? "Dit is de foto die genomen is op 30 juni 2022 en het is inderdaad op financieel gebied een precaire situatie", is Lorin Parys duidelijk in De Zevende Dag.

Veel beter

De CEO van de Pro League ging verder: "We hebben beslist om heel strenge maatregelen in te voeren, want dit moet veel beter."

"Er is de COVID-crisis, er is de energiecrisis, er zijn maatregelen die door de overheid zijn beslist en er is het management van de club dat eigenlijk ook beter moet."