Racing Genk komt met gezelschapsspel en roept fans op om te stemmen op favoriete spelers

Racing Genk komt binnenkort met een eigen versie van het Monopoly-spel.

Wie kent Monopoly niet? Het populaire gezelschapsspel heeft in het verleden al heel wat edities gehad, ook sportgerelateerd want in 1998 was er een WK editie maar ook de Rode Duivels, Club Brugge en FC De Kampioenen hebben hun eigen versie van het spel.

En binnenkort dus ook Racing Genk. In plaats van straten en locaties, zal je bij de Racing Genk-editie iconische spelers uit de geschiedenis van de club kunnen kopen. Daarvoor moet er wel nog gestemd worden door de fans welke 11 spelers het spelbord halen. Eén naam is al zeker van zijn plekje op het bord: Pierre Denier.