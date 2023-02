Vergeet iedereen hem voor Rode Duivels? "Lavia wow, Vermeeren wow, Keita is een goede, Onana, ... maar we mogen hem niet weggooien, hij verdient een kans"

Wat goed is, komt snel. En dat is dus ook het geval met de middenvelders van de toekomst bij de Rode Duivels.

De voorbije weken en maanden is er al veel geschreven over het nieuwe talent dat we op het middenveld allemaal hebben.

Amadou Onana (21) was een revelatie op het WK, sommigen hadden daar ook al graag Roméo Lavia (19) gezien. En ondertussen zijn er met Arthur Vermeeren (net 18) en Mandela Keita (20) ook bij Antwerp twee groeilbriljanten tot wasdom aan het komen.

Niet weggooien

"We vinden Lavia wow en Vermeeren wow, en Keita is een goede en Onana en ... Ik stel me dan soms in de plaats van Heynen. We blijven maar nieuwe ontdekkingen doen en Heynen is ondertussen al jaren op een geweldig niveau bezig en toch dreigen we hem te vergeten."

"Hij hoort er ook bij, hij moet ook zijn kans krijgen", vindt Filip Joos in Extra Time over de 26-jarige middenvelder van Genk. "Hij is niet te oud hé, je mag hem niet weggooien." Waarop Vidarsson ook inpakte: "Hij is beter dan Keita en Vermeeren waarover we het nu hebben hé."