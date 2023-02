Guillaume Hubert moet na maanden bankzitten weer mee voor redding KVO zorgen: "Alles kan nog"

KVO staat er niet goed voor, maar gelooft nog in de redding. Ook Guillaume Hubert deelt dat geloof. Opvallend dat de doelman zijn ploeg nog mee op het hoogste niveau moet houden.

Hubert zat immers de laatste maanden steevast op de bank. Oostende had immers Phillips gehaald en die moest op een gegeven moment wel zijn kans krijgen. "Na die 1-6 tegen Union werd ik door Yves (Vanderhaeghe, red.) uit het doel gehaald, terwijl ik nochtans aan een goed seizoen bezig was. Of ik een uitleg gekregen heb? Ja, maar daar ging ik niet volledig mee akkoord", schetst Hubert in Het Nieuwsblad hoe het is verlopen.

"Soit: ik heb de beslissing altijd gerespecteerd. Ik ben ook geen mens die dan een gesprek eist met de coach. Daar ben je toch niet veel mee. Sinds ik mijn basisplaats verloor, ben ik altijd hard blijven werken. Je best doen op training en er staan wanneer de coach je nodig heeft: meer kan je niet doen", zo redeneert het 29-jarige sluitstuk.

Doen zoals bij Cercle

Tegen Zulte Waregem deed Thalhammer opnieuw een beroep op hem. Wellicht dus dat Hubert ook in de volgende matchen, die zullen beslissen over degradatie of behoud, aan de bak moet. "Alles kan nog. Met Cercle Brugge hebben we tien speeldagen voor het einde ooit eens een achterstand van negen punten opgehaald en zo de degradatie vermeden."

Al beland je uiteraard liever niet in zo'n situatie. "Je gaat mij niet horen zeggen dat zes punten achterstand ombuigen een makkie is. Maar als we er niet in geloven, kunnen we wel thuisblijven. Het kan zo snel draaien in het voetbal. Vergeet niet dat we nog in Eupen spelen, onder andere."