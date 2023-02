Schepen van Sport Demon ziet omstandigheden in Jan Breydel met lede ogen aan: "Er zijn stadions in Polen die er beter uitzien"

Jan Breydel is tot op de draad versleten en de schepen wil snel een nieuw stadion.

Het stadiondossier van Club Brugge heeft opnieuw vertraging opgelopen. Brugs schepen van Sport, Francky Demon, spant zich al meer dan 10 jaar in voor een nieuw stadion in Brugge.

Want de toestand van Jan Breydel is erbarmelijk, het beton kan gewoon uit de muur getrokken worden en er lekt ook overal water binnen. "Er zijn stadions in Polen die er beter uitzien" zegt Demon bij Sporza.

Er worden dagelijks oplapwerken gedaan op het stadion conform de UEFA-regels te houden. "Maar er komt een dag dat we zelfs met al het oplapwerk niet meer zullen voldoen aan de eisen", zegt Demon nog.

Werken aan mobiliteitsprobleem

Voor de problemen met het nieuwe stadiondossier wordt een oplossing gezocht. "We werken nu samen met de overheid om de kritieke punten aan te pakken op vlak van mobiliteit en parkeermogelijkheden. Binnen 3 weken hebben we een nieuwe verordening klaar die het probleem van de parkings zou moeten verhelpen."