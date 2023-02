Bayat eerlijk: "Operatie Propere Handen heeft onze familienaam bezoedeld, maar ..."

Operatie Propere Handen heeft er flink op ingehakt. Zo ook bij de familie Bayat, heeft Mehdi Bayat nu laten weten.

Mehdi Bayat is zelf bekend bij de Belgische voetbalbond en bij Charleroi, maar is ook de broer van spelersmakelaar Mogi Bayat.

Broer blijft broer

"En mijn broer zal altijd mijn broer blijven", aldus Bayat bij La Dernière Heure. "Operatie Propere Handen heeft onze familienaam bezoedeld."

"Nu wordt het stilaan weer wat beter, maar dat zal altijd blijven hangen. Er is veel gebeurd sinds de zaak en we praten daar te weinig over."