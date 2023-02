Vertessen scoort eerste goal, maar Union verliest toch: "Laten de eerste twee doelpunten te gemakkelijk binnen"

Union heeft na 18 ongeslagen matchen nog eens verloren in de competitie.

Union haalde twee keer een achterstand op tegen Standard, de eerste keer dankzij de eerste goal van Yorbe Vertessen voor Union. Maar in de 85ste en in de blessuretijd scoorde Standard nog twee keer: 2-4 en de eerste nederlaag sinds september voor Union.

"Het was echt balen. Er zat vandaag meer in. We hadden de kansen, maar laten zelf de eerste twee doelpunten te gemakkelijk binnen. We schakelden in de tweede helft nog naar een andere formatie, waar ik meer vanaf rechts kan spelen", zei Vertessen achteraf bij Sporza.

Vertessen moest op het uur ook nog naar de kant. "En mijn blessure? Die zal wel meevallen, denk ik", zei de huurling van PSV nog.