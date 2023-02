Vertonghen maakt duidelijk statement over Rode Duivels én over wat er gebeurde op het WK: "Misschien niet slecht"

Jan Vertonghen wil één zaak duidelijk maken: zolang hij opgeroepen wordt voor de Rode Duivels, zal hij gaan. Hij had één opvallende uitspraak: "Misschien is het niet slecht wat er op het WK gebeurd is."

Vertonghen was één van de zeven spelers die al een berichtje kreeg van Tedesco. "Ze zeggen de zeven kapiteins, maar ik zou het eerder de spelersraad noemen", haalde Vertonghen de schouders op. Het geeft immers geen garanties. "Hij maakt een rondje. Dat ik de Chiellini van België kan worden? Die heeft op zijn leeftijd toch nog een heel mooie prijs gewonnen. Ik voel me nog heel goed hoor." Dat bewees hij ook op het WK. "Ik vind dat ik goed gespeeld heb ja. Er werd gezegd dat ik te oud was en dat bracht wel wat druk mee. Maar ik ben blij dat ik het goed gedaan heb. Het is nooit fijn om zoiets te moeten horen, maar bewijsdrang had ik niet. Daarvoor speel ik niet." Er was nood aan verandering en nieuwe prikkels Die match tegen Kroatië heeft hij daarna niet meer teruggezien. "Ik kijk sowieso al weinig wedstrijden terug. Tuurlijk had ik heel, heel graag willen doorgaan, maar... (wikt zijn woorden) Misschien was het wel niet slecht dat er zo eens iets gebeurde." "Er was wel nood aan verandering en nieuwe prikkels. Misschien was dit wel een teken. Er werd soms te veel uitgegaan van onze individuele kwaliteiten. Er werden te veel zaken verbloemd." Toch een kleine vingerwijzing naar ex-bondscoach Roberto Martinez.