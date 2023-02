De tijd is zéér beperkt voor KAA Gent, dat zich vragen stelt: "Zeg maar goedemorgen"

KAA Gent heeft zijn kwalificatie voor de volgende ronde beet. Maar de wedstrijd tegen Club Brugge loert al om de hoek.

"Goedenavond? Goedennacht? Ik zou eerder zeggen goedemorgen", aldus Hein Vanhaezebrouck in zijn perspraatje na de zege tegen Qarabag. "Ik had voorspeld dat het vrijdag zou zijn tegen dat we klaar zouden zijn, maar het was uiteindelijk 23.55 uur."

"Het wordt heel kort dag naar zondag toe. Minder dan 72 uur? Het zijn er zo'n 60 en dan staan we al opnieuw op het veld in Brugge. Dat is veel minder dan 72. Het is absoluut niet evident en dat het op verplaatsing is maakt het nog moeilijker."

Herstellen

"Het is nu herstellen, herstellen, herstellen. Gelukkig gaan we door, dat geeft een mentale boost en dan kan het fysieke zeker volgen."

Een gevoel dat ook leefde bij de spelers. "Al viel het fysiek wat mij betreft wel mee", aldus Hugo Cuypers. "Ik ben blijven lopen. Het zal nu gewoon herstellen zijn tegen zondag en er dan opnieuw vol tegenaan."