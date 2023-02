Nieuwe impuls in spelersgroep Scott Parker: Club Brugge verwelkomt Belgisch jeugdinternational bij de A-kern

Nieuwe impulsen kunnen ze bij Club Brugge wel gebruiken. Al was het maar dat Scott Parker iedereen zo op scherp kan zetten. Ze verwelkomen bij Club een jeugdig talent bij de grote jongens.

Met een foto op sociale media laat de landskampioen weten dat Chemsdine Talbi vanaf nu deel uitmaakt van de A-kern. Op die foto staat de 17-jarige speler naast Noa Lang. Ongetwijfeld één van zijn voorbeelden, want Talbi is ook een speler voor het offensieve compartiment.

"Chemsdine Talbi, vanaf nu deel uitmakend van de grote jongens", staat erbij geschreven. Talbi kwam tot dusver uit voor Club NXT en was in de Challenger Pro League de voorbije maanden één van de vaste waarden. Op het tweede niveau van het Belgische voetbal kreeg de Marokkaanse Belg drie doelpunten en drie assists achter zijn naam.

Chemsdine 𝐓𝐚𝐥𝐛𝐢, from now on part of the big boys. 👊🏼😍 pic.twitter.com/6cULy5EJcV — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 24, 2023

Talbi is dan ook reeds opgeroepen voor de Belgische U18, de nationale selectie die onder leiding staat van Wesley Sonck. Het doorstromen naar de A-kern is een volgende belangrijke stap in de carrière van het jonge talent.