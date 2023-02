Proto ziet maar één man van Anderlecht of Standard in zijn ploeg meespelen én... doet verrassende uitspraak over Debast

Silvio Proto won met Anderlecht zes titels en drie bekers. De voormalige doelman komt uit de laatste echte succesperiode die Anderlecht kende. Voor de Clasico van zondag kreeg hij de vraag wie er nu in zijn ploeg van toen zou meespelen.

En het antwoord daarop is héél kort: "De Vertonghen van na het WK kon meespelen in mijn ploeg", zegt hij in Le Soir. "Verbruggen is, zoals hij tegen Ludogorets bewees, een echt fenomeen. Maar hij zou mijn plaats niet zomaar ingenomen hebben", knipoogde Proto.

Zeno Debast wordt ook een grote toekomst toegedicht, maar Proto ziet dat niet gebeuren als verdediger. "Hij is goed, maar hij begaat te veel fouten en zou het niet gehaald hebben van Roland Juhasz. Ik zie Debast in een rol als verdedigende middenvelder in de toekomst."

Eric Deflandre geeft hem daarin gelijk. "Hij heeft te veel defensieve lacunes qua plaatsing en dekking omdat hij niet opgeleid is als verdediger."