Jérémy Doku is helemaal terug boven water: "Ik wil gewoon beslissend zijn"

Jérémy Doku was de matchwinnaar tegen Nantes. Niet alleen de Franse pers was lovend over hem. Hijzelf was ook zeer tevreden over zijn prestatie en wil nog meer.

Jérémy Doku kreeg niets dan lof van de Franse pers. Dat kan u HIER lezen. In een interview na de wedstrijd liet Doku verstaan dat hij helemaal terug is en zich prima in zijn vel voelt. "Na 120 minuten (tegen Shakhtar) voelde ik me nog steeds goed", opende Jérémy Doku deze zondag tegenover Amazon Prime. "Ik was goed hersteld en had echt enorm veel zin in de wedstrijd tegen Nantes. Het voordeel is dat we momenteel om de drie dagen spelen waardoor je in een soort van 'flow' blijft" "We zagen dat Nantes veel ruimte liet. We begonnen ons spel te spelen en kansen te creëren", analyseerde Doku en beschreef vervolgens zijn doelpunt dat Rennes de overwinning opleverde. "Ik krijg een prima bal aangespeeld en toen ging ik gewoon voluit. Ik wist dat ik ging scoren en dat gebeurde ook." Doku heeft het laatste jaar te kampen gehad met vele blessures. Nu lijkt hij helemaal terug fit en klaar om te schitteren. "Het is meer dan een jaar geleden dat ik scoorde. Maar daar denk ik niet aan. Ik wil gewoon beslissend zijn, goede wedstrijden spelen en ervoor zorgen dat mijn team wint", concludeerde Doku.