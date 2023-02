Marc Degryse komt met opvallende quote: "In Genk zullen ze daarop niet rouwig reageren"

KRC Genk kende een goed weekend. Voor de top vier deed vooral Club Brugge een goede zaak.

De overwinning van Club Brugge tegen KAA Gent deed enorm veel deugd in het Jan Breydelstadion. Niet alleen omwille van de zege, maar ook voor de top vier.

Genk kan volgens Marc Degryse met de nieuwe voorsprong van tien punten de titel al wat ruiken. En ze zullen ook blij zijn dat Club Brugge het haalt.

“Ik denk dat ze in Genk niet rouwig zullen reageren mocht Club Brugge finaal toch bij de top 4 eindigen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Want met name Union heeft het altijd lastig met blauw-zwart, dat kan in de kaart van Genk spelen.”