Patrick Goots begrijpt beslissing van Mark van Bommel helemaal niet

Patrick Goots blijft zijn Antwerp op de voet volgen. Hij had afgelopen weekend weinig begrip voor een beslissing van Mark van Bommel.

Patrick Goots zag dingen die hij als trainer van Royal Antwerp FC niet zou doen, maar die keuze maakte Mark van Bommel precies wel. “Vooral Ekkelenkamp was ongelukkig. Hij is gewoon geen afwerker. Ik opper al langer om Calvin Stengs op zijn positie neer te zetten”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

“Stengs zet met een snelle kap- of schijnbeweging vlot iemand voor het doel en speelt met zijn doorsteekpassjes makkelijk iemand vrij. Die kwaliteiten heeft Ekkelenkamp minder”, vulde hij nog aan.

Wat Goots op dat moment echter niet wist is dat Stengs geblesseerd geweest is, maar dat dit door zijn schorsing eigenlijk niet duidelijk werd voor de buitenwereld.