Ex-speler van Club Brugge en Rode Duivels veroordeeld tot effectieve celstraf

Voor een gevecht in een café in Brugge is een ex-speler van Club Brugge en ex-Rode Duivel veroordeeld. Hij krijgt een effectieve celstraf.

Op 12 december 2021 was de ondertussen 36-jarige Jason Vandelannoite aanwezig in café Cambrinus in Brugge. Een klant liep tegen de ex-profvoetballer, waarna de situatie ontaardde. Vandelannoite deelde enkele vuistslagen uit aan het slachtoffer. Volgens de procureur was zijn reactie volledig buiten proportie op hetgeen gebeurd was. Het slachtoffer hield er een gebroken neus en oogkas aan over. Zijn advocate sprak van zinloos geweld, waardoor de man zeven dagen werkonbekwaam was. Vandelannoite werd eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten tot 4 maanden effectieve celstraf. Nu komt daar nog eens een effectieve celstraf van 8 maanden bij. Hij moet een boete van 400 euro en een schadevergoeding van 650 euro betalen.