Duidelijke taal aan Domenico Tedesco: "Geen reden om hem er niet bij te nemen"

Eind deze maand spelen de Rode Duivels opnieuw. Dat is voor het eerst onder de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco.

Het is uitkijken naar de eerste selectie van bondscoach Domenico Tedesco bij de Rode Duivels. Er zijn heel wat mensen die zich afvragen of hij zal durven breken met de oudere generatie die door Roberto Martinez steevast geselecteerd werd.

Een van de mogelijke namen die in de selectie kan zitten is Maxim De Cuyper. Eigendom van Club Brugge, maar stevig aan het ontbolsteren bij Westerlo. Voor Nacer Chadli is er geen twijfel meer mogelijk.

“Hij heeft het niveau om internationaal te spelen, daar twijfel ik niet aan. Het is nu aan de nieuwe bondscoach om hem te selecteren, maar ik zie geen reden om hem er niet bij te nemen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.