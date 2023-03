Filip Joos lyrisch over Anderlecht-nieuwkomer: "Chapeau hoe hij is binnengekomen"

Anderlecht haalde in de winterstop onder meer Anders Dreyer en Islam Slimani. Die laatste maakte al enkele belangrijke doelpunten.

Na het vertrek van Fabio Silva moest Anderlecht op zoek naar een vervanger. Dat vond het uiteindelijk met Islam Slimani bij Stade Brestois in Frankrijk. Slimani maakte in de competitie al drie goals in vier matchen bij Anderlecht en gaf ook een assist in de Conference League tegen Ludogorets.

Filip Joos is dan ook onder de indruk van de Anderlecht-spits. "Het is een speler die pakweg zeven jaar geleden zou worden weggehoond door het Anderlecht-publiek. Een Zirkzee bijvoorbeeld, de nostalgici waren meteen lyrisch na zijn eerste baltoets", zei hij in 90Minutes.

"Want laten we eerlijk zijn: hij (Slimani, red.) heeft geen mooie stijl. Maar hij is wel de spits die Anderlecht nu nodig heeft en die de ploeg een stuk beter laat draaien" zei Joos nog.

Moet Anderlecht wel andere spits halen?

"Chapeau hoe is binnengekomen bij Anderlecht. Als je dat vergelijkt met het gedrag van Nasri toen die kwam." Slimani heeft nog een contract tot eind dit seizoen, Joos oppert dan ook op Slimani ook volgend seizoen nog te houden.

"Of ze in de zomer een andere spits moeten halen en hem niet bijgeven? Dan moet je die speler toch eerst heel goed aan het werk hebben gezien vooraleer je deze Slimani weg doet", zegt Joos nog.