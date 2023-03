🎥 📷 "No Code of Conduct": opvallende tifo en héél véél kleur en licht, ontdek de typisch Limburgse derbysfeer!

De Limburgse derby is de eerste wedstrijd op deze zondag en dat heeft iedereen geweten. Sfeer, kleur en licht: hieraan zeker geen gebrek.

Bij aankomst op Stayen viel meteen het spandoek op aan de kant van de Truiense harde kern. "No Code of Conduct", stond erop te lezen. Geen gedragscode dus. Niet terugdeinzen, gewoon erin vliegen. Die boodschap kregen de thuisspelers mee van de eigen supporters.

Een Limburgse derby in Sint-Truiden zonder tifo, dat kan ook niet. Ook daar hadden de fans in de Noordtribune dus wel voor gezorgd. Desondanks kwam de sfeer ook lang niet van enkel één kant. Ook in de uitvakken hadden ze er enorm veel zin in en dat demonstreerde de Genk-aanhang door met een hoop pyrotechnisch licht te zwaaien.

Aan de overkant wilden ze dan weer dat hun felle gele kleur afstak tegenover het blauw van RC Genk. Je zou je kunnen afvragen: moet er nog geel zijn? In elk geval: op vlak van sfeer stelt deze derby niet teleur en dan moest de wedstrijd nog beginnen. Tussen 15u en 15u30 zouden de toeschouwers ook weten of ook de gebeurtenissen op het terrein aan de verwachtingen konden voldoen.