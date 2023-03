Crisisberaad bij Zulte Waregem: CEO en hoofdaandeelhouder zitten samen met spelers

Vandaag werd bij Zulte Waregem samengezeten. Ook de CEO en hoofdaandeelhouder kwamen langs bij de spelers.

Op zijn persconferentie liet Mbaye Leye weten dat de spelersgroep vandaag samen zat met CEO Eddy Cordier en hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert. “Ik heb Eddy gepusht om dit te doen. Het mag niet altijd dezelfde persoon zijn die bepaalde zaken zegt”, verklaart Leye.

Er werd vooral over tactische en mentale zaken gesproken. “Eddy en Tony hebben trouwens ook gesproken met de spelers. Het werd een goed en verhelderend gesprek. Zij hebben duidelijk gemaakt dat de club flink heeft geïnvesteerd maar nu willen we ook wel resultaten zien zodat we het behoud kunnen verzekeren.”

De spelers werden ook op hun plichten gewezen. “We hebben duidelijk gezegd dat wat ze nu doen, niet volstaat. Het psychologische aspect primeert nu. We moeten één front vormen. Het is mijn job om geen individuele schuldigen te vinden maar oplossingen aan te reiken.”