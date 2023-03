Thomas Chatelle noemt de zwakke plek van KRC Genk: "Van hen was ik het meest teleurgesteld"

KRC Genk en Union SG speelden zondag een aantrekkelijke topper in de Jupiler Pro League. Union SG trok het laken naar zich toe en nadert tot op vijf punten van de competitieleider.

Genk begon heel sterk aan de wedstrijd en domineerde meer dan een half uur tegen zijn eerste achtervolger. Union SG kon echter via twee goals in het slot van de eerste helft met voorsprong de rust ingaan.

Union SG koos in de tweede helft om de voorsprong te verdedigen, op het eind met heel tijdrekken er bovenop. Daardoor kwam Genk veel meer dreigen dan dat het voor de rust kon doen. Voor Thomas Chatelle hadden de Limburgers wel een puntje verdiend, maar in voetbal krijg je niet altijd waar je recht op hebt.

Al was de analist ook ontgoocheld na de wedstrijd. Bij KRC Genk zag hij iets dat wel eens zuur zou kunnen opbreken om dit seizoen nog de titel te pakken. “Het meest teleurgesteld was ik in de Genkse invallers. In een titelstrijd heb je een sterke bank nodig. Maar wat Hadj, Sor en Ouattara brachten, was niet voldoende.”