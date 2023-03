Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over Gift Orban: "Dat gaan we hem eens inpeperen"

Emmanuel Gift Orban maakte indruk voor KAA Gent tegen Zulte Waregem met vier doelpunten. En toch zijn er nog werkpunten volgens Hein Vanhaezebrouck.

Zowel met links als met rechts werkt Hein Vanhaezebrouck goed af, maar toch zijn er nog wat werkpunten voor Emmanuel Gift Orban.

"Zijn kopspel moet nog verbeteren en conditioneel moet hij nog sterker worden", aldus de oefenmeester van de Buffalo's.

Vieren

Al komt dat wel goed: "Hij is nu te belangrijk om niet te opstellen, dus kunnen we niet eens een paar weken aan zijn conditie werken. Dat is voor de voorbereiding op volgend seizoen."

© photonews

Opvallend ook: Gift Orban vierde telkens zijn doelpunten min of meer alleen, met de handen richting hemel: "Het is zijn keuze om weg te lopen van de rest en alleen te vieren;"

"Maar hij zal anderen nodig hebben om doelpunten te maken. Hij heeft dat recht als spits en zo erg is het niet, maar we gaan het hem toch eens inpeperen dat hij ook mag vieren met de groep."