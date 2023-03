Dit is het grootste voordeel dat Riemer ten opzichte van Mazzu had bij RSC Anderlecht

Anderlecht begon het seizoen met Felice Mazzu langs de zijlijn. Ondertussen heeft Brian Riemer wel vuur in het elftal gekregen.

Toen Vincent Kompany bij RSC Anderlecht vertrok liet hij een gigantische leegte achter. Een gat dat Felice Mazzu moest opvullen, maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het enthousiasme dat hij bij Union SG kon brengen is er in het Lotto Park nooit uitgekomen.

Voor Het Laatste Nieuws heeft Riemer verschillende zaken waarmee hij in het voordeel is op Mazzu. Het meest in het oog springende element ligt in zijn reputatie. “Het grote voordeel voor Brian Riemer blijkt dat hij in België een nobele onbekende was. Een onbeschreven blad”, schrijft de krant.

De fans van Anderlecht wisten allemaal al dat het voor Felice Mazzu niet gelukt was bij KRC Genk. Dat zorgde ervoor dat hij veel minder krediet had. Brian Riemer kende niemand, hij was zelfs nooit hoofdtrainer van een ploeg geweest.

“Het feit dat hij hier met open vizier kon beginnen gaf hem ademruimte. Al die positieve elementen moet hij nu consolideren om alsnog in Play-off 2 te raken en eventueel nog eens te stunten in de Conference League”, klinkt het nog.