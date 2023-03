Referee Department komt met opmerkelijke uitleg over handspel Charleroi en heeft wat te zeggen over geval 'Ricca'

Er was op speeldag 30 weer héél wat te doen over de arbitrage en de VAR. Enkele knopen zijn nu doorgehakt.

Op de webstek van de Belgische voetbalbond wordt uitleg gegeven over liefst zeven fases waarover het dit weekend ging.

Bij de meeste fases gaat het Referee Department akkoord met de (eind)beslissing van de ref, al dan niet na tussenkomst van de VAR.

Zo ook bij de handspelfase van Jackson Tchatchoua in Antwerp - Charleroi. "Het Professional Refereeing Department volgt de beslissing van de scheidsrechter omdat de bal van zijn eigen doelman komt en daarna vanop korte afstand de uitgestrekte arm van de Charleroi-speler raakt."

"Dit is in overeenstemming met de spelregels die aangeven dat wanneer de arm zich al in een uitgestrekte positie bevindt vooraleer de bal van een eigen speler komt, er geen fout is gemaakt." Geen strafschop dus, een VAR-interventie was niet nodig klaarblijkelijk.

Ricca

Over de zaak Ricca/Amuzu is het Referee Department wel duidelijk: "OHL-verdediger Federico Ricca (nr. 14) komt vanuit het middenveld aan met hoge intensiteit en raakt de Anderlecht-speler op het been met gestrekt been boven de grond en de studs vooruit."

"Hij brengt daardoor de veiligheid van de tegenstander in gevaar. Het Professional Refereeing Department verwacht een rode kaart voor ernstig gemeen spel en een VAR-interventie voor een "missed incident"."