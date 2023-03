Heeft Anderlecht blessure Verschaeren zelf wat in de hand gewerkt? "Daar kan het ook aan te wijten zijn"

Yari Verschaeren zou in 2023 niet meer op een voetbalveld staan. De middenvelder van Anderlecht scheurde zijn voorste kruisband. Een zware blessure die minstens zes maanden revalidatie vereist.

Anderlecht maakt echter gewag van negen maanden. Er moet een pees uit zijn dij gehaald worden om in zijn knie te zetten en die moet ingroeien. Om helemaal wedstrijdfit te geraken zit je al snel aan acht maanden.

"Al is negen maanden toch vooral om zekerheid in te bouwen. Achteraf kunnen verkondigen dat hij vroeger fit is dan voorzien is fijner dan na zes maanden te moeten zeggen dat hij nog niet speelklaar is", aldus een kniespecialist in HLN.

Verschaeren speelde quasi alles bij Anderlecht en dat kan er ook mee te maken hebben. "Het is zo dat de meeste kruisbandletsels voorkomen in het begin van het seizoen, wanneer de spiercoördinatie nog niet top is. Het kan ook te wijten zijn aan de snelle opeenvolging van matchen. Die zware fysieke load werkt de musculaire vermoeidheid in de hand."