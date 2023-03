Lotgenoot vertelt hoe blessure de verdere carrière van Verschaeren zal bepalen

Yari Verschaeren zit voor maanden aan de kant. Hij liep een kruisbandblessure op en moet lange tijd revalideren.

Een zwaar verdict voor een profvoetballer, een kruisbandletsel. Veel pijn, maanden niet kunnen voetballen en van nul weer beginnen. Mentaal worden het heel zware maanden voor Yari Verschaeren. Maar ook fysiek zal het zijn sporen nalaten.

“Je bent na zo'n ingreep niet meer dezelfde speler”, zegt Tuur Dierckx van Westerlo die hetzelfde meemaakte aan Het Nieuwsblad. “Je verliest snelheid, sprongkracht, wendbaarheid… Het verschil is miniem, maar zelf merk je dat wel: voetbal is je beroep, dus je wordt daar elke dag mee geconfronteerd.”

Dat hakt erin en bepaalt ook het verdere verloop van je carrière. “Daarnaast zal hij ook veel tijd nodig hebben weer op niveau te geraken. Dat je na zes tot negen maanden weer in orde bent, wil niet zeggen dat je er meteen zal staan.”

Volgens Dierckx duurt het daarna ook een tijdje voor je vertrouwen terug is, maar denken veel mensen daar niet in. Iedereen denkt dat als je terug op het veld staat, alles weer meteen zoals vroeger is.