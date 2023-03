Zware opdoffer voor jonge RC Genk-speler

RC Genk moet een jonge speler tot het einde van het seizoen missen. Jay-Dee Geusens heeft een zware knieblessure opgelopen.

Jay-Dee Geusens (21) komt bij RC Genk vooral bij Jong Genk in actie. Dit seizoen zat hij nog maar 4 keer in de wedstrijdselectie van de A-kern en verzamelde hij nog maar een handvol speelminuten bij elkaar. Hij kwam dan ook vooral bij Jong Genk in actie, waar hij een van de sterkhouders is.

Tijdens de laatste wedstrijd, tegen Virton, moest Geusens opeens naar de kant. Hij had een knieblessure opgelopen. Nadien ging hij onder de scanner en daaruit bleek dat hij een scheur in de laterale band van zijn knie had opgelopen.

Zo is het al einde seizoen voor de aanvallende middenvelder. Hij moet niet geopereerd worden, maar zal pas volgend seizoen terug inzetbaar zijn.