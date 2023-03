De fanvraag Spanning stijgt tot ongekende hoogtes - Wie heeft de beste papieren voor play-off 1 en wie degradeert?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt ook in 2023 helemaal mee, geloof het maar.

Vorige week polsten we naar de lotingen van de Belgische clubs in Europa. En die bleken uiteindelijk vrij gunstig. De Buffalofans hoopten en kregen West Ham United, de fans van Union SG hoopte en kregen Bayer Leverkusen en AZ Alkmaar was de op een na grootste favoriet voor Anderlecht. © photonews De lotingen zelf doen het beste vermoeden. Misschien zitten er wel een of meerdere halve finales in voor de Belgische ploegen. Ondertussen kijken we al even vooruit naar het slot in de Jupiler Pro League, want het zou nog wel eens heel erg spannend kunnen gaan worden. Spanning troef Voor play-off 1 wordt het nog spannend om plek 4. Gent staat daar nu, maar ook Club Brugge, Westerlo en Standard maken kans. En onderaan zijn er nog steeds vijf ploegen die toch enigszins moeten opletten. Drie van hen zullen moeten degraderen. Wie zal dat worden? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie pakt de 4e plek? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Gent (51) 71% Club Brugge (49) 18% Westerlo (48) 0% Standard (46) 0% Anderlecht (42) 6% Welke 3 teams degraderen? 0% Mechelen (33) 0% Kortrijk (30) 12% Eupen (27) 53% Oostende (24) 76% Zulte Waregem (24) 71% Seraing (19) 94% Stem Je kan nog stemmen tot 27/03/2023 02:00.