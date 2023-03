Amadou Onana blikt terug op de moeilijke tijd bij Zulte Waregem

Amadou Onana schittert bij de Rode Duivels. Velen vergeten echter dat hij ook nog een passage kende bij Zulte Waregem.

De periode bij Zulte Waregem was totaal niet wat Amadou Onana ervan verwacht had. “En zeggen dat ma tegen die transfer was. School ging voor alles. Eerst je diploma halen”, vertelt Onana aan Het Laatste Nieuws.

Uiteindelijk mocht hij toch gaan. “Vier, vijf, zes keer per week ging ik over en weer van Brussel naar Waregem. Door de wind, door de regen, door de sneeuw. Een hels ritme. Op de trein maakte ik mijn huiswerk.”

Het was geen gemakkelijke periode, maar Onana blikt er ook niet boos op terug. “Die periode heeft me gevormd. Vaak zat ik 90 minuten op de bank. Soms liet de coach me opwarmen. Of invallen toen de ref op het punt stond af te fluiten. Ik heb het al vaak gezegd: ik voel geen rancune. Ik kan hen enkel maar bedanken.”