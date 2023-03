Imke Courtois denkt dat Bart Verhaeghe zich vrijdag voor het hoofd heeft geslagen: "Hij heeft alles wat Parker niet had"

Domenico Tedesco heeft een heel goeie indruk nagelaten in zijn eerste werkweek als bondscoach van België. Volgens Imke Courtois had Bart Verhaeghe beter eens vroeger naar hem gekeken.

Courtois meent immers dat Verhaeghe, de sterke man van Club Brugge, zich vrijdag voor het hoofd geslagen heeft. "Hoe zou Bart Verhaeghe vrijdag de match van de Rode Duivels in Zweden gevolgd hebben? Hij had toch zelf de nieuwe coach van de Rode Duivels én van Club Brugge mogen (mee)kiezen?", mijmert ze in De Zondag.

"De kans bestaat dat volgende gedachten door zijn hoofd gingen: ‘Verdorie, die Tedesco heeft een duidelijke visie. Hij maakt gedurfde maar succesvolle keuzes, veel energie op én naast het veld, uitstekende communicatie ook. Eigenlijk alles wat Scott Parker niet had.’"