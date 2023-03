Een nieuwe spits voor Club Brugge? International bevestigt zelf de interesse van de landskampioen

Club Brugge is niet aan zijn beste seizoen bezig en gaat voor volgend seizoen dan ook al naar versterking op zoek. Onder meer een nieuwe spits staat op het verlanglijstje.

Ferran Jutgla scoorde in zijn eerste 7 matchen meteen 5 keer voor Club Brugge, maar viel nadien wat stil. Nochtans deed het hij heel wat beter dan Roman Yaremchuk en de inmiddels alweer verhuurde Cyle Larin.

Jutgla vertrekt mogelijk volgende zomer alweer en dus zoekt Club al naar een opvolger. Daarbij zou het uitgekomen zijn bij de Russische international Konstantin Tyukavin (20) van Dinamo Moskou, dat meldt het Russische Sportbox.

Droom blijft Europa

Tyukavin scoorde dit seizoen al negen keer in 28 matchen en gaf ook drie assists. En de spits bevestigt ook zelf de interesse. "Ik weet van de interesse van Brugge. Maar op dit moment is het nog te vroeg om over iets specifieks te praten."

"Het doel om in Europa te spelen blijft bij mij", zei de Rus nog. In januari zou Borussia Dortmund ook al interesse getoond hebben in Tyukavin, maar tot een transfer kwam het toen niet.