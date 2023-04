De knoop is definitief doorgehakt: Belgisch-Marokkaans talent zal terugkeren naar Anderlecht

Mohamed Bouchouari keert na dit seizoen terug naar Anderlecht. De vleugelverdediger werd uitgeleend aan Emmen, maar blijft daar niet.

Mohamed Bouchouari (22) begon met voetballen bij Beerschot en trok twee jaar naar PSV voor hij in 2012 naar Zulte Waregem trok. Daar bleef hij zo'n 6 jaar, tot hij naar Anderlecht trok in juli 2018.

Maar een jaar later trok Bouchouari al transfervrij naar het Luxemburgse Dudelange, waar zijn contract een jaar later afliep en hij tot december 2020 zonder club zat. Anderlecht viste hem dan opnieuw op.

Na anderhalf jaar bij de Futures trok Bouchoauri vorige zomer dan naar het Nederlandse Emmen op uitleenbasis. Daar speelde hij tot nu toe 22 matchen waarin hij één keer scoorde en ook één assist gaf.

Naar de A-kern van Anderlecht?

Een verlengd verblijf in de Eredivisie zit er echter niet in voor Bouchouari en hij keert dus terug naar Anderlecht, waar hij nog een contract heeft tot midden volgend jaar. Na een degelijk seizoen is het echter de vraag of hij nog tevreden zal zijn met een plek bij de Futures en niet wil strijden voor een plek in de A-kern.

