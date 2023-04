Racing Genk eert kapitein die heel mooie mijlpaal bereikt

Racing Genk onthoudt z'n statistieken. Voor het duel tegen OH Leuven werd kapitein Bryan Heynen in de bloemetjes gezet.

In het seizoen 2015/2016 debuteerde Byan Heynen als 18-jarige meteen op speeldag 1 bij de A-ploeg van Racing Genk. Naarmate het seizoen vorderde verdween de jonge Heynen meer naar de achtergrond bij de Limburgers.

De jaren vorderde en Heynen maakte zich alleen maar belangrijker bij Racing Genk. Dat was ook de bondscoaches niet ontgaan want Heynen werd meermaals geselecteerd voor de U21 van de Rode Duivels. In het seizoen 2018/2019 scoorde Heynen tegen Anderlecht op de voorlaatste speeldag van de play offs het doelpunt dat Genk de titel opleverde.

Op het einde van het seizoen 2020/2021 onder John Van Den Brom werd Heynen de nieuwe kapitein van Racing Genk. Twee jaar later speelt hij zijn 250e wedstrijd in een Genk-shirt, goed voor de 3e plaats in de all-time rangschikking van de club. Met 388 duels staat Buffel nog wel een heel eind boven hem. Anele Nconga heeft er net geen 280.