Referee Department laat zich uit over alle strafschopfases van het weekend en geeft fout toe

Er was dit weekend opnieuw heel wat te doen over een aantal strafschopfases. Ook het Referee Department heeft zich nu uitgesproken over de zaak.

De strafschop voor handspel van Alioune Ndour in Zulte Waregem - Antwerp? Terecht, want het was een schot naar doel. Idem voor het handspel van Lavalée in Mechelen - Club Brugge.

De strafschop na een fout van Massimo Bruno op Olivier Deman in Cercle - Kortrijk? Terecht volgens het Referee Department.

Ook de strafschopfases (en VAR-interventie) in Westerlo - Charleroi wordt als terecht beschouwd. Voor Ozornwafor had wel een rode in plaats van gele kaart moeten komen.

Fout in Genk - OH Leuven

De grootste fout? Die werd gemaakt in Genk - OH Leuven, waar geen VAR-interventie had mogen komen voor de fout van een Genk-speler op Mario Gonzalez.

"Omdat er op de beelden geen duidelijk contact zichtbaar is verwacht het Professional Refereeing Department geen ‘on-field review’ en dat de scheidsrechter bij zijn eerder genomen beslissing blijft", klinkt het.