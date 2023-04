UEFA zet Union in de verf en in de bloemetjes

Bij de UEFA zijn ze duidelijk onder de indruk van de prestaties van Union. Dit laten ze woensdag merken op hun Twitteracount.

De UEFA blikt terug naar 8 september 2022. Union won tegen alle verwachtingen in met 0-1 op het veld van Union Berlin. Dit dankzij een doelpunt van Senne Lynen in de 39ste minuut. Union Berlin nam toen in de terugwedstrijd wraak door met 0-1 te winnen. Al was de weerwraak van Union zoeter.

De Brusselaars schakelden namelijk Union Berlin uit in de 16de finales van de Europa League. Dit door eerst 3-3 gelijk te spelen in Berlijn om nadien met droge 3-0 cijfers te winnen in het Lotto Park.

Het sprookje van Union is nog niet ten einde want er wacht nog een dubbele confrontatie met Bayer Leverkusen in de kwartfinales van de Europa League.