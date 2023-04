Grote lenteschoonmaak bij STVV: "Veroverde plek in de harten van onze supporters"

STVV is bezig zijn kern op te kuisen. Na Kenny Steppe namen de Limburgers vandaag ook afscheid vna Steve De Ridder, die al op huurbasis naar Deinze vertrokken was en daar nu ook definitief blijft.

De Ridder zijn contract liep sowieso af en maakt nu dus transfervrij de overstap naar Deinze, waar hij voor twee seizoenen tekende.

Bij STVV kwam De Ridder tot 29 optredens in twee seizoenen, waarin hij twee keer scoorde. "We wensen Steve het allerbeste in zijn verdere carrière", vertelt sportief directeur Andre Pinto op de website.

"Dankzij zijn energieke spelstijl veroverde De Ridder een plek in de harten van de supporters. Bovendien was hij ook een tijdlang aanvoerder. We zijn hem dankbaar voor zijn bijdrage aan onze club de voorbije jaren."