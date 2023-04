Toby Alderweireld fel: "Dat is uit de duim gezogen, wil weten van wie het komt"

Na het WK in Qatar besloot Toby Alderweireld er de brui aan te geven als Rode Duivel. En toen begonnen de geruchten.

Toby Alderweireld is liefst 127 keer Rode Duivel geweest, maar na het WK in Qatar besloot hij er de brui aan te geven.

En toen kwamen de geruchten dat Domenico Tedesco zou hebben aangegeven dat er geen basisplaats meer was voor Mega Toby.

Photonews

Dat spreekt Alderweireld nu tegen: "Ik zweer het op mijn kinderen", is hij duidelijk in Sjotcast deze week. "Neen, echt waar."

"Het gesprek met Tedesco was superpositief. Hij deed me zelfs twijfelen om niet toch door te gaan, want eigenlijk had ik dat al beslist."

Duim gezogen

"Ik vraag me af hoe dat kan dat iemand dacht dat ik niet meer zou spelen of opgeroepen worden. Iemand moet iets uit zijn duim gezogen hebben en ik wil weten wie."

"Ik wil weten van wie het kwam. Neen, die goede bron ... Ik ga geen details vertellen over het gesprek met de bondscoach."