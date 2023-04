Moet Westerlo sterkhouder missen tegen Anderlecht?

Westerlo kent een heel sterk seizoen met een 7de plaats tot gevolg. Dit weekend is de topper tegen Anderlecht, maar mogelijk zonder één van hun sterkhouders.

Pietro Perdichizzi moet mogelijk afhaken voor de partij tegen Anderlecht. De centrale verdediger van Westerlo heeft hinder aan de adductoren. Zaterdagmiddag zal hij een definitieve test afleggen op het trainingsveld om te bepalen of hij wedstrijdfit geraakt voor zondag.

De 30-jarige centrale verdediger kwam dit seizoen al 19 keer in actie voor Westerlo. Waarvan 17 wedstrijden in de Jupiler Pro League. In de zomer van 2020 maakte hij de overstap van Union en speelde al 65 wedstrijden in de kleuren van Westerlo waarin hij tweemaal het doel vond.