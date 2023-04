Nicolas Frutos spreekt zich uit over de geruchten met Anderlecht

Nicolas Frutos is terug in België, maar niet in dienst van Anderlecht. Nochtans waren er vooraf geruchten dat hij naar Anderlecht zou terugkeren.

Eerder deze week werd het officieel: Nicolas Frutos werd technisch directeur bij La Louvière en keerde zo terug naar België. Bij Eleven Sports sprak hij zich over de ambitie van de club uit: "De ambitie is om in 2027 in 1e klasse te spelen."

"Al mag dat ook 2 jaar vroeger of later zijn", vulde Frutos aan. "Het belangrijkste zijn de fundamenten die de club de voorbije jaren heeft gelegd. De club is stabiel, speelt mooi voetbal en is competitief. Daardoor zitten ze ook in 1e amateur en het is de bedoeling dat die fundamenten er ook in 2e en 1e klasse zullen zijn."

Voor zijn terugkeer officieel werd, waren er ook geruchten over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht. Hij zou er de staf van RSCA Futures vervoegen. "Nee", was Frutos kort en duidelijk daarin. Het ontkende de geruchten dus met klem.

Frutos gaf wel toe dat er andere opties binnen België waren: "Ik heb met andere clubs gesproken, maar dat is nooit concreet geworden."