'Club Brugge, Anderlecht en Standard gaan concurrentie aan met Spaanse clubs voor spits'

Het wordt ongetwijfeld een interessante en spannende transferzomer. En dat de Belgische clubs dan in hetzelfde vaarwater terechtkomen? Niet onlogisch.

Zo is er Souleymane Faye, een 20-jarige Senegalees uit Dakar die ook jeugdinternational is bij zijn land en het mooie weer maakt in Spanje.

Hij speelt bij derdeklasser CF Talavera de la Reina, maar is er deze zomer wel einde contract. En dus mogelijk een optie voor teams die een slagje willen slaan.

Bij zijn team scoorde hij één keer en gaf hij drie assists dit seizoen, op de Afrika Cup U20 werd hij eindwinnaar en viel hij in de finale in.

Volgens Foot Sen zijn er verschillende teams in hem geïnteresseerd. Spaanse teams zoals Villarreal horen daar bij.

Drie Belgische geïnteresseerden

Maar dus ook Belgische teams. Met hopen, want er wordt gewag gemaakt van de interesse van liefst drie topteams.

RSC Anderlecht, Club Brigge en Standard azen alledrie op de jonge Senegalees. Wie hem zal inlijven? Dat is nog koffiedik kijken.