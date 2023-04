Imke Courtois bewierookt jonge Belgische coaches: "Hij steekt er nog net iets boven uit"

Vincent Kompany loodste Burnley dit weekend naar de Premier League. Maar ook in België doen de jonge Belgische coaches het goed.

De Belgische coaches doen het steeds beter, ook in het buitenland. Kompany doet het uitstekend bij Burnley, Clement bij Monaco en Still bij Reims. En ook in België leveren Belgische coaches goed werk.

Zo hebben vier van vijf clubs uit de top vijf in de Belgische competitie momenteel een Belgische coach. Met Vrancken bij Racing Genk, Karel Geraerts bij Union en ook nog Jonas De Roeck bij Westerlo doen ook heel wat jongere Belgische coaches het uitstekend.

"Een goede zaak alvast, jonge Belgische trainers. Het zijn drie verschillende types, vind ik. Maar ze zetten alle drie uitstekende resultaten neer", zegt Imke Courtois in De Zondag.

Maar Courtois geeft één coach toch nog een streepje voor. "Geraerts steekt er voor mij nog net iets boven uit, al is het maar omdat het zijn debuutjaar als coach is."