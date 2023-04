Jean Butez maakt pijnlijke vergelijking tussen Lamkel Zé en Nainggolan: "Komt nog niet tot de enkels"

Jean Butez maakt indruk bij Royal Antwerp FC. Met ondertussen het meeste clean sheets van alle doelmannen in de Jupiler Pro League.

Jean Butez zit al een paar jaar bij stamnummer 1 en heeft op die manier ook al een aantal spelers de revue zien passeren.

Met Radja Nainggolan en Didier Lamkel Zé zijn er ook een paar vreemde kornuiten geweest bij Royal Antwerp FC.

"Het zijn twee egocentrische types met een sterke persoonlijkheid", is Jean Butez heel eerlijk in een vergelijking voor Het Nieuwsblad.

"Maar Didier komt in meerdere opzichten nog niet tot aan de enkels van Radja. Didier zorgde voor conflichten, wat de dynamiek in de kleedkamer verstoorde."

Sfeermaker

En dat was bij Nainggolan toch anders volgens Butez, want de ervaren speler is klaarblijkelijk een echte groepsmens.

"Ik voel zijn afwezigheid wel. Niet alleen vanweg zijn uitzonderlijke kwaliteiten, hij was ook een sfeermaker", aldus nog Butez.