Het liep weer mis met arbitrage in héél veel wedstrijden: "Niemand kan er nog aan uit, veel te grote grijze zone"

Het was geen goed weekend voor de arbitrage in België. Over heel wat wedstrijden viel er wel iets te zeggen.

In Anderlecht - Westerlo ging de bal niet op de stip na handspel van Sardella in de grote rechthoek, in Antwerp - Cercle Brugge greep de VAR in na handspel van Somers: wél strafschop.

Ook over de strafschopfasen in Gent - Union werd heel wat gezegd, terwijl de ref ook in Standard - Genk de gebeten hond was.

En dus stelden diverse supporters op de sociale media zich alweer (terecht) vragen bij de arbitrage en de VAR van dienst in de wedstrijden.

Het wordt ook steeds moeilijker om een en ander uit te leggen aan de supporters, zeker wat betreft de regels rond handspel.

Grijze zone

"Niemand kan er nog aan uit", beseft Peter Vandenbempt bij Radio 1. "Er is een veel te grote grijze zone waarin scheidsrechters en VAR's hopeloos verloren lopen. Er valt geen lijn op te trekken en je kan het ze niet eens kwalijk nemen."

"Het probleem bij handspel is dat er bij veel gelijkaardige fases andere beslissingen worden genomen. Dat leidt bij spelers, trainers en ongetwijfeld ook bij scheidsrechters zelf tot frustratie en dat is logisch."