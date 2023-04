STVV en OH Leuven hofleverancier, ook Antwerp, Anderlecht, Club Brugge en KAA Gent in ons team van de week

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Bart Verbruggen. Hij hield tegen Westerlo een puntje in eigen huis voor RSC Anderlecht. Ook Bodart en Koffi speelden een prima partij overigens, maar haalden het dus net niet - ook omdat we daar nog andere mensen konden selecteren.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie sterke spelers. Okumu was de sterke man centraal achterin bij KAA Gent en de nieuwe patron nu Ngadeu weg is, Alderweireld scoorde opnieuw voor Antwerp en stond achteraan ook pal en Marcq was stevig in defensie én scoorde een heel belangrijk doelpunt.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor vier spelers. Noa Lang en Al-Tamari bevolken onze flanken door te strooien met assists of een doelpunt, terwijl Lazare tot aan zijn blessure de beste was bij Union SG en Reitz het erg goed deed bij STVV inclusief doelpunt.

Aanval

In de aanval kiezen we voor mannen die voor statistieken zorgden: Zinckernagel (2 doelpunten), Opoku (1 goal, 1 assist) en Bruno (2 doelpunten) maakten grote sier.

Dat levert dan onderstaand elftal op: